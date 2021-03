Platter: „Menschen sehnen sich nach Lockerungen“

„Vorsprung nicht verspielen“

„Leisten wir alle einen Beitrag, damit die Neuinfektionen auf einem niedrigen Niveau bleiben und wir Öffnungen vornehmen können“, appellierte Platter in einer Aussendung an die Landsleute. Die Steigerungen bei den Infektionszahlen - von Freitag auf Samstag waren es 281 - seien zwar weniger stark wie etwa im Osten Österreichs, aber sie würden auch vor Tirol „nicht Halt machen“. Jetzt gehe es darum, in Sachen niedrigerer Sieben-Tage-Inzidenz den Vorsprung nicht leichtfertig zu verspielen. Insbesondere bei Treffen im privaten Bereich gelte es, „Vorsicht walten zu lassen“, erklärte der Landeshauptmann.