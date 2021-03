Ein Urwald für die Ewigkeit sucht dringend Paten

Nur der einsam-klagende Ruf eines Waldkäuzchens und das geheimnisvolles Ächzen in knorrigen Ästen war in diesem urwüchsigen Naturwald hoch über der türkisen Ybbs zu hören. Genau von dort im Tal war unsere kleine Expedition mit „Krone“-Chef Hans Dichand an der Spitze dereinst aufgebrochen. Uns offenbarte sich – damals an einem sonnigen Maimorgen vor 33 Jahren – eine mystische kleine Welt, wo Buchen, Silberpappeln, Eichen, Zirben, Lärchen und all die anderen wundersamen Baumriesen mächtig in den Himmel wuchsen. Es roch nach Pilzen, nach Tannennadeln herb und harzig, aber auch nach Humus und Holzmoder.