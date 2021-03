Drogenlenker (23) krachte in Kufstein gegen Mauer

Kurz vor 8 Uhr kam der junge Einheimische mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Kufstein von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. „Durch den heftigen Aufprall wurde einer von drei im Auto mitgeführten Kanistern mit Diesel durch die Heckscheibe aus dem Pkw in Richtung eines Mehrparteienhaus geschleudert“, heißt es seitens der Polizei. Ein weiterer Schaden entstand dadurch aber nicht. Der Lenker wurde nicht verletzt, nur am Fahrzeug entstand erheblich Sachschaden.