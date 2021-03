Zoki Barisic: „Einige leben in der alten Blase“

„Alles geht in die richtige Richtung. Wir haben verjüngt, eingespart, die Burschen haben sich entwickelt, unsere Ausgangsposition für die Meisterrunde ist gut“, zieht Zoki Barisic vor Rapids Abschluss des Grunddurchgangs auf dem Tivoli ein zufriedenes Zwischen-Fazit. In der Länderspiel-Pause will der Sportdirektor jetzt mit Didi Kühbauer und dem Trainerteam verlängern. Dafür fehlte bislang die Zeit, nicht das Geld.