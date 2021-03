Philadelphia Flyers siegen nach 0:9-Debakel

Keine 24 Stunden nach dem 0:9 gegen die New York Rangers haben die Philadelphia Flyers am Donnerstag in der National Hockey League (NHL) bei den New York Islanders 4:3 gewonnen. Dabei war der Sieg nach einer in Drittel zwei fixierten 3:0-Führung noch auf der Kippe gestanden, da die Gastgeber im Schlussabschnitt binnen 6:34 Minuten ausglichen. Doch Oskar Lindblom gelang 2:22 Minuten vor Schluss das Siegestor. Der Kärntner Michael Raffl war diesmal nicht im Flyers-Kader.