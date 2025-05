Alles offen! Denver erkämpft sich Game 7 gegen OKC

Die Denver Nuggets haben im Kampf um den Einzug ins Play-off-Halbfinale der National Basketball Association (NBA) ein Entscheidungsspiel erzwungen. Mit einem 119:107 gegen Oklahoma City Thunder stellte der Klub in der „best of seven“-Serie auf 3:3 und verpatzte dem besten Team der regulären Saison den vorzeitigen Aufstieg. Das siebente Spiel findet am Sonntag statt, Oklahoma hat das Heimrecht. Auf den Sieger warten im Finale der Western Conference die Minnesota Timberwolves.