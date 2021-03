Sony World Photography Awards: Die Siegerfotos

Der japanische Elektronikkonzern Sony hat am Donnerstag die Gewinner des offenen Wettbewerbs der Sony World Photography Awards 2021 bekannt gegeben. Alle zehn Gewinner erhielten eine „hochmoderne digitale Fotoausrüstung“, wie der Konzern mitteilte. Einem von ihnen winkt zudem der Titel „Open Photographer of the Year“, der mit 5000 US-Dollar dotiert ist. Wer diesen erhält, entscheidet sich am 15. April, wenn die Gesamtsieger des Studenten-, Jugend-, offenen und Profi-Wettbewerbs gekürt werden.