Chinesischer Haier-Konzern will Europa erobern

Der chinesische Hausgerätehersteller Haier will nun auch in Europa die führende Position erobern. Dazu will das Unternehmen sowohl die europäische Produktion mit neuen Werken in Rumänien und der Türkei als auch das Marketing ausbauen. Haier wolle für die Verbraucherinnen und Verbraucher die „erste Wahl für smarte Haushaltsgeräte“ sein, sagte Europachef Yannick Fierling am Wochenende in Mailand.