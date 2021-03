Liebes-Aus: Casillas bestätigt Trennung von Sara

In einer Mitteilung über die Social-Media-Plattform Instagram sagte Casillas: „Sowohl Sara als auch ich sind enorm stolz auf die Familie, die wir sind, und darauf, dass wir eine Liebe teilen konnten, die uns in all diesen Jahren der Vereinigung mit Glück erfüllt hat. Heute geht unsere Liebe als Paar unterschiedliche, aber nicht getrennte Wege, denn wir werden weiterhin gemeinsam die wunderbare Aufgabe erfüllen, engagierte Eltern zu sein, wie wir es bisher getan haben. Es ist eine sehr überlegte Entscheidung, die wir einvernehmlich getroffen haben.“