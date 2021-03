Thiem will in Dubai sein Topniveau wiederfinden

Nach dem Viertelfinal-Aus in Doha will Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem in der kommenden Woche beim ATP-500-Turnier in Dubai zu seinem „Toplevel“ zurückfinden, wie er meinte. Der an Nummer eins gesetzte Niederösterreicher trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten, will sich seiner Sache aber nicht zu sicher fühlen. „Das Niveau ist extrem hoch“, betonte Thiem. „Wenn ich nicht mein bestes Tennis spiele, wird es auch gegen die richtig schwierig.“