Slowene Roglic baut Führung bei Paris-Nizza aus

Im Gesamtklassement führt Roglic vor der wohl entscheidenden Bergankunft am Samstag in Valdeblore La Colmiane nun 41 Sekunden vor dem deutschen Vorjahresgewinner Maximilian Schachmann (Bora). Dritter ist der Spanier Jon Izagirra (+50 Sek.). Bora-Fahrer Großschartner liegt an der 80. Stelle (+19:10 Min.). Die Rundfahrt endet am Sonntag aufgrund von lokalen Corona-Beschränkungen nicht in Nizza, sondern in Levens.