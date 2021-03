Vorstoß zum Verbrenner-Verbot sorgt für Unmut

Das Schreiben an die EU-Kommission wurde auch von Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) unterzeichnet. „Aus meiner Sicht macht es jetzt Sinn, diese Diskussion auf die europäische Ebene zu heben, um einheitliche Regeln auch hier vorzusehen und das war die Aufforderung, die wir heute an die Kommission gesendet haben,“ sagte die Ministerin am Donnerstag im Ö1-Mittagsjournal. Man brauche ein Datum, das sicherstellt, dass die Pariser Klimaziele erreicht werden. Ein genaues Wunschdatum wollte Gewessler aber nicht nennen.