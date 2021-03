Arnautovic muss auf Champions-League-Start warten

Marko Arnautovic muss auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz in diesem Jahr weiter warten. Wie Asiens Fußball-Kontinentalverband AFC am Donnerstag bekannt gab, wurde der Start der Gruppenspiele der Ostregion aufgrund der durch die Coronakrise verursachten Reisebeschränkungen von Ende April auf Juni/Juli verschoben. Arnautovic startet mit Shanghai Port im Play-off. Auch diese Partien wurden vorerst in den Juni verschoben. Sie waren ursprünglich für Anfang April geplant.