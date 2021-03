Golub Doknic: Ein „alter Fuchs“ als Teamdebütant

„Ich will etwas zurückzahlen. Österreich im allgemeinen und Hard im speziellen hat mir in den letzten zehn Jahren viel gegeben!“ Doknic wohnt mit seiner Frau, die in einer Schule arbeitet, und den beiden Kindern in der Vorarlberger Handball-Metropole, wo er auch nach Ende seiner Karriere sesshaft bleiben will. Dieses ist freilich nicht in Sicht. „Zwei, drei Jahre will ich noch spielen“, hat er sich vorgenommen. Erst kürzlich hat er den Vertrag um ein Jahr bis 2022 verlängert. Dass Torhüter vermehrt ein sehr spätes Ablaufdatum haben, beweist sein Vorgänger im ÖHB-Team. Nikola Marinovic steht mit 44 Jahren noch seinen Mann bei Amicitia Zürich in der Schweizer Topliga.