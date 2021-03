Selfcare-Secrets: Abenteuer des Moments

„Happy wife, happy life.“ Diese alte Formel hat nichts an Aktualität eingebüßt. Wäre da nicht dieses Affentempo, mit dem wir heutzutage durchs Leben hetzen, fiele es uns deutlich leichter, dem Motto treu zu bleiben. Unser Alltag ist schnell geworden, zu schnell. Wenn möglich, sollten wir das Tempo drosseln. Vielen macht der selbst auferlegte Perfektionismus einen Strich durch die Rechnung. „Deshalb sollte man sich eingestehen, was die eigentliche Triebfeder des Perfektionismus ist. Etwa die Grundannahme, dass ich nie genug bin? Was ja definitiv ein negatives Selbstbild voraussetzt“, erklären die Eltern-Bloggerin (diekleineBotin.at) und der Lifecoach (Beziehungshaus.at) in ihrem Buch „Selfcare für Mamas“. Das gilt es Tag für Tag zu hinterfragen. Sind wir gut zu uns selbst? Oder stellen wir unsere eigenen Bedürfnisse immer nur hintan?