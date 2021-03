Vernetzung: Häuser werden nur langsam smarter

Die Befragung von 2000 Verbrauchern im Alter zwischen 18 und 75 Jahren in Deutschland zeige, dass bereits sieben von zehn Konsumenten mindestens ein vernetztes Endgerät nutzten, erklärt Klaus Böhm, Leiter des Bereichs Media & Entertainment bei Deloitte. Die Nutzerzahlen näherten sich jedoch einem Plateau. „Eine neue ‘Killer Hardware‘, die den Markt ähnlich wie zuletzt die Smart-TV-Geräte beflügelt, ist derzeit nicht in Sicht. Geht man ins Detail, zeigen sich in den einzelnen Anwendungsgebieten von IoT (Internet of Things, Anm.) aktuell sehr unterschiedliche Entwicklungen und Reifegrade.“