Japans OK-Chefin für häufigere Tests bei Athleten!

Japans neue Olympia-Chefin Seiko Hashimoto hat sich für häufigere Coronatests bei Athleten während der geplanten Sommerspiele in Tokio ausgesprochen. Es werde in Anbetracht neuer Virus-Varianten sowie dem häufigen körperlichen Kontakt bei einigen Sportarten wahrscheinlich mehr Tests als geplant für Athleten geben, sagte die Präsidentin des Organisationskommitees am Dienstag der Nachrichtenagentur Kyodo und anderen japanischen Medien.