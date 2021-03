Was Beifahrer über Österreichs Autofahrer denken

Diese Dinge nerven am häufigsten

Geht es nach den Partnern am Beifahrersitz, sind es laut der Umfrage von AutoScout24 vor allem drei Dinge, die stören: Zu dichtes Auffahren geben 28 Prozent an, keine flüssige Fahrweise und abruptes Abbremsen stört ein Viertel am Partner, zu schnelles Fahren 22 Prozent. Auch Aggression ist ein Thema. So hat immerhin jeder Fünfte einen laut fluchenden und schimpfenden Fahrer zu bekritteln. Je 18 Prozent bemängeln fehlende Einparkkünste und zu langsames Fahren am Partner.