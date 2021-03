Formel 1: Geimpfte Fans bei Start in Bahrain dabei

Die Verantwortlichen in Bahrain planen den Saison-Auftakt der Formel 1 offensichtlich mit Zuschauern! Erlaubt sollen aber beim Grand Prix am 28. März in der Wüste von Sakhir nur Fans sein, die gegen das Coronavirus geimpft oder aber von einer Infektion genesen sind. Das gab der Bahrain International Circuit (BIC) am Donnerstag bekannt.