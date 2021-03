Puppe im Inn: GR Depaoli nach Lob freigesprochen

„Zurück an den Start“ hieß es am Innsbrucker Landesgericht. GR Gerald Depaoli musste sich am Mittwoch rund um die in den Inn geworfene Puppe von Künstler Chris Moser erneut wegen „Gutheißens einer Straftat“ verantworten. Wie berichtet, hob im Oktober das OLG den Schuldspruch auf. Nun gab es einen Freispruch ...