Pleite-Graf zahlte über Jahre hinweg keine Miete

Adelige Angeklagte werden am Landesgericht Wels schon zur Routine. Vor Prinz Ernst August von Hannover, der am 23. März vor Gericht erscheinen muss, wurde am Mittwoch ein bayrischer Graf - nicht rechtskräftig - zu neun Monaten bedingter Haft verurteilt. Er hatte jahrelang in Gmunden die Miete nicht bezahlt ...