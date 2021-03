Traum von Kristall! Geht ÖSV-Durststrecke zu Ende?

Zumal die Österreicher heiß aufs Double sind: In der Abfahrt liegt Mayer nur 48 Punkte hinter Feuz - beim Abfahrts-Doppel in Saalbach fällt eine „Vorentscheidung“, glaubt Puelacher. „Aber es wird schwer. Vielleicht fallen die Hundertstel auf Mothls Seite, dann gibt’s in Lenzerheide ein großes Finale.“ Was für Mayer spricht: 2015 gewann er das Double in Saalbach, trainierte zuletzt dort.