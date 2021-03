Serie-A-Spiel Lazio Rom gegen Torino ausgefallen

Der Champions-League-Gegner des FC Bayern München dagegen stand am Dienstagabend auf dem Rasen im Stadio Olimpico, wohlwissend, dass der Gegner nicht angereist war. Nach 45 Minuten des Wartens verließen Trainer und Spieler den Platz wieder. Zuvor hatte die Liga-Spitze der Serie A nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa eine Verlegung der Partie bereits am Montag abgelehnt - und dies am Dienstag noch einmal bekräftigt.