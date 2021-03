Glückt Sturm der Hattrick gegen Red Bull Salzburg?

Der zuletzt in der Liga gesperrte Jörg Siebenhandl kehrt zurück ins Tor. Salzburg kann auf seine Stamm-Paarung in der Innenverteidigung Andre Ramalho/Maximilian Wöber bauen. Letzterer meinte: „Wir wissen, dass wir noch eine offene Rechnung haben mit Sturm Graz - zweimal in der Liga verloren, das wollen wir auf alle Fälle ausbessern.“ Schon das Sonntag-Duell war wegen unzureichender Rasenqualität der Grazer Merkur Arena in Klagenfurt ausgetragen worden. Dass nun auch das Cup-Spiel dort steigt, kann - zumindest der Statistik nach - den „Hausherren“ nur recht sein. In der „Heimfestung“ am Wörthersee ist Sturm mit neun Siegen in 13 Auftritten schwer zu knacken.