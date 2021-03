Pöltl: Double-Double bei Overtime-Pleite der Spurs

In die Overtime gerettet

Die Spurs hatten sich mit einem 10:0-Run in den letzten zwei Minuten der regulären Spielzeit in die Overtime gerettet. In der Verlängerung (5:16) habe sein Team dann „nicht mehr nachlegen“ können, bedauerte Pöltl. Die Texaner wurden von DeMar DeRozan mit 22 Punkten und elf Assists angeführt.