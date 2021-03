Andi Widhölzl 2005: Chorprobe als Extra-Training

„Nichts, was Skispringen angeht“

Am gestrigen Ruhetag war sowieso Abschalten großschrieben. „Wir haben nichts gemacht, was das Skispringen angeht“, erklärte Widhölzl. Nach der Nullnummer im Einzel auf der Normalschanze hofft der Adler-Chef, dass Mixed-Bronze seine Schützlinge in den beiden Bewerben auf der Großschanze beflügelt: „Michi und ,Krafti‘ haben jetzt eine Medaille. Die anderen haben gesehen, wo es hingehen kann, wenn man seine Leistung bringt. Die Jungs müssen auf Angriff gehen, können nur gewinnen.“