Tottenham tauscht EL-Heimrecht mit Dinamo Zagreb

Der englische Premier-League-Klub Tottenham Hotspur tauscht im Achtelfinale der Europa League sein Heimrecht mit dem Gegner Dinamo Zagreb und bestreitet nun das Hinspiel am 11. März zu Hause in London! Darüber habe die Europäische Fußball-Union (UEFA) den Klub informiert, teilten die Spurs, die im Sechzehntelfinale den WAC mit dem Gesamtscore von 8:1 eliminiert hatten, am Montag mit.