JJ Watt wechselt zu Arizona Cardinals

Neun Jahre spielte JJ Watt für die Houston Texans, fünf Pro-Bowl-Teilnahmen sowie drei Auszeichnungen zum Defensive Player of the Year schmücken das Trophäenzimmer des 31-Jährigen. Für neue Herausforderungen soll nun der Wechsel in die NFC her. Via Instagram bestätigte Watt seinen Wechsel zu den Arizona Cardinals. 31 Millionen Dollar soll er dort in zwei Jahren verdienen. Neben Stars wie Quarterback Kyler Murray und Wide Receiver DeAndre Hopkins hat JJ Watt nun gute Aussichten auf die Playoffs.