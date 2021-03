Tourismus-Bilanz durch Corona auf Kopf gestellt

Allen voran Sieghartskirchen im Bezirk Tulln. Hier wurden die Touristenzahlen regelrecht in die Höhe katapultiert. Wie der NÖ-Wirtschaftspressedienst berichtet, konnten 13.900 Nächtigungen gezählt werden - was einem sagenhaften Plus gegenüber 2019 von knapp 800 Prozent entspricht. Große Zuwächse gab es auch in Oberwaltersdorf am Rande des Wienerwaldes mit 540 Prozent, Schwarzenbach an der Pielach mit 67,6 Prozent, Hohenau an der March mit 43,7 Prozent sowie Arbesbach und Gutenbrunn im Waldviertel mit jeweils mehr als 20 Prozent. Der Grund: Naturerlebnisse mit Wandern und Radfahren dominierten bei der Urlaubsplanung im vergangenen Jahr, heißt es.