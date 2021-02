Die 99ers stehen mit dem Rücken zur Wand

So wird es wohl ein verfrühter Urlaub anstatt einer Teilnahme an den Play-offs! Denn die 99ers verloren bei Dornbirn trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen mit 1:4 und stehen damit in den verbleibenden drei Partien in dieser Woche mit dem Rücken zur Wand - drei Siege sind für die Grazer nun Pflicht