Windows XP: Das wurde aus Hügel am Hintergrundbild

Urheber: Hügel lag am Weg zur Freundin

An den Ort, an dem der Windows-XP-Desktophintergrund fotografiert wurde, führte Marek der Fotograf des Originals: Charles O’Rear (79) fuhr in den Neunzigern dauernd am „Bliss Hill“ vorbei, weil der am Weg zu seiner damaligen Freundin lag. „Und ich hatte immer eine Kamera dabei“, erzählt der ehemalige Pressefotograf, der „National Geographic“ und „Los Angeles Times“ zu seinen Kunden zählte.