Putin verwendet noch immer Windows XP

Russen emanzipieren sich von ausländischer IT

Russland ist aktuell bemüht, sich von ausländischen IT-Dienstleistern zu emanzipieren, und will die Computer der Regierung nach und nach auf die russische Linux-Variante Astra umstellen. Ausländische Browser wie Google Chrome oder Microsoft Edge will man durch den russischen Rivalen Yandex ersetzen. Sogar eine Totalabschottung des Internet will man ermöglichen.