Corona-Station war nur einen Tag ohne Patienten

„Wir mussten sehr schnell sehr viel lernen. Doch die Wissenschaft hat eindrucksvoll bewiesen, was sie kann“, versucht die gebürtige Osttirolerin ein Jahr der Extreme in zwei Sätze zu fassen. 1100 Covid-19-Patienten wurden seit Februar 2020 an der Klinik Innsbruck behandelt, davon 300 auf der Intensivstation. „Wir hatten nur an einem einzigen Tag keinen Corona-Patienten auf der Station“, blickt die Medizinerin zurück und erzählt dann vom Kampf gegen den zuerst unbekannten Feind: „Symptome behandeln – damit haben wir begonnen. Rasch sind wir dann draufgekommen, wie die Erkrankung verläuft: In der ersten Woche spielt das Virus die Hauptrolle, danach die überschießende Entzündungsreaktion. Nach einer Woche kommt es oft zu einem stillen Sauerstoffmangel, den die Erkrankten nicht spüren. Wir haben daraufhin Cortison eingesetzt. Es gab Skeptiker – aber der Erfolg der Behandlung gab uns schließlich recht.“ Schritt für Schritt tasteten sich die Ärzte vor. Schritt für Schritt wuchs das Wissen.