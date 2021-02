Trotz Corona-Infektion Freundin besucht: Urteil

Sie nehmen deutlich zu, die Prozesse wegen Verstoßes gegen die Quarantäne im Zuge einer Corona-Infektion. So stand eine 19-Jährige vor Gericht in Wien. Sie hätte die Wohnung nicht verlassen dürfen - und besuchte ihre Freundin, „weil ich’s nicht mehr ausgehalten hab.“ Zu Fuß. Die Freundin begab sich danach in Selbstisolation. Trotzdem: Drei Monate bedingt wegen vorsätzlicher Gefährdung.