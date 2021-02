Hölzl statt Pinkelnig im Frauen-Teambewerb

Chiara Hölzl kommt bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf doch noch zu einem Einsatz von der Normalschanze. Die Salzburgerin wurde von ÖSV-Frauen-Cheftrainer Harald Rodlauer am Donnerstagabend in das Quartett für den Teambewerb am Freitag (17.15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) nominiert.