Schwein gehabt: Zwei ausgesetzte Ferkel gerettet

Das Team der Pfotenhilfe in Lochen am See (Bezirk Braunau) hat am Donnerstag in einem Waldstück im nahen Straßwalchen in Salzburg zwei ausgesetzte Minischweine geborgen. Die beiden Ferkel - eines männlich, eines weiblich - sind maximal drei bis vier Monate alt und sehr ängstlich. Sie waren nass und offenbar sehr hungrig, befanden sich aber laut einem Tierarzt noch in einem guten Allgemeinzustand. Sie dürften jedoch bereits einige Tage sich selbst überlassen gewesen sein.