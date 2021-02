Challenge von Macron: Corona-Song wird YouTube-Hit

Die französischen Youtuber Mcfly und Carlito haben mit einem Musikvideo über Corona-Regeln in kürzester Zeit einen Hit in Frankreich gelandet - und damit eine Herausforderung von Präsident Emmanuel Macron erfolgreich gemeistert. Dieser hatte die beiden zuvor in einer Videobotschaft aufgerufen, mit einem solchen Clip zehn Millionen Views zu erreichen.