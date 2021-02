Didi Kühbauer: „Wir können es besser machen“

Der Tag nach dem 2:4 in Salzburg: Rapid arbeitete weniger das Ergebnis, denn mehr die Leistung auf. „Uns hat“, so Kapitän Dejan Ljubicic, „die Aggressivität gefehlt.“Dabei wollte Grün-Weiß im Spitzenduell nach bisher starker Saison den letzten Schritt setzen, sprich: auch den offensivstarken Krösus fordern. „Wir waren nicht im Spiel“, ärgerten Trainer Didi Kühbauer die Probleme im Zentrum. Lag’s an der offensiven Aufstellung? „Wir haben es nicht auf den Platz gebracht, wie man’s muss.“ Vor allem fehlte der Mut. „Offensiv und im Ballbesitz“, sah’s auch Thorsten Schick so. Ungeachtet dessen, ob’s vor dem 0:2 ein Foul an Petrovic gab. Ob das vermeintliche Führungstor von Fountas wirklich abseits war. Kühbauer: „Das wäre beim VAR interessant geworden.“