„Optimierte“ Busse für 90 Gemeinden

Für rund 200.000 Einwohner wird die Anbindung an das Regionalbus-System ab 29. März verbessert. Optimiert wird etwa die Erreichbarkeit der Bezirkshauptorte sowie der Krankenhäuser in Mistelbach und Hainburg sowie die Anbindung an den Bahnhof Dürnkrut. Zudem wird es künftig mehr direkte Fahrten von Wien über den Bahnhof Wolkersdorf nach Zistersdorf und ein verbessertes Angebot an Fahrten am Wochenende und am Abend geben.