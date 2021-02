Gunst der Stunde genutzt: Walli lief EM-Limit

Susanne Walli hat die Gunst der Stunde genutzt! Die Öberösterreicherin qualifizierte sich in einem eigens für sie geplanten 400-m-Lauf im Rahmen eines Trainingswettkampfs im Dusika-Stadion in 53,49 Sekunden für die Hallen-EM der Leichtathleten in Torun (4. bis 7. März). Sie unterbot die geforderte Norm von 53,75 Sekunden deutlich. Damit verfehlte sie auch ihre persönliche Bestzeit von 53,44 nur um einen Wimpernschlag. In der „ewigen“ österreichischen 400-m-Hallenbestenliste ist Susi Walli hinter Karoline Käfer (51,90 am 25. Februar 1979) die Nummer 2.