Porsche 911 GT3: Weltpremiere mit Nürburgrekord

Dreimal so viel Abtrieb wie früher

Die Aerodynamik des neuen 911 GT3 wurde dem Le-Mans-Rennwagen 911 RSR entlehnt. Der Heckdiffusor erzeugt viermal so viel Abtrieb wie beim Vorgängermodell, da schon die Frontdiffusoren im Zusammenspiel mit der breiten Spoilerlippe für die konstantere Anströmung des vollverkleideten Fahrzeug-Unterbodens sorgen. Und dank der sogenannten Schwanenhals-Aufhängung kann der Luftstrom die Unterseite des Heckflügels störungsfreier umfließen. In der Summe generiert der neue 911 GT3 bereits in der Aerodynamik-Werkseinstellung rund 50 Prozent mehr Downforce als sein Vorgänger. In der Performance-Position steigt der Abtrieb bei Tempo 200 sogar um 150 Prozent. Sie ist jedoch allein dem Rundstreckenbetrieb vorbehalten.