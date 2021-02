Schmerzen bei den Jüngsten oft übersehen

Schmerzen sind unter Kindern und Jugendlichen weiter verbreitet als man vermutet und verdienen deutlich mehr Aufmerksamkeit. So zeigen bereits Babys im Mutterleib ab der 26. Schwangerschaftswoche Reaktionen auf solche Reize. Bei Früh- und Neugeborenen sind die Schmerzschwellen generell niedriger und die Reaktionen noch stärker ausgeprägt. „Kinder sollten von Anfang an so wenig Beschwerden wie möglich erleben, denn: Starke Schmerzreize in der Neonatalperiode können die normale Entwicklung des Systems zur Schmerzwahrnehmung und -unterdrückung verhindern und bleibende Veränderungen im Empfinden bewirken“, so OÄ Dr. Waltraud Stromer von der Österreichischen Schmerzgesellschaft (ÖSG), deren Vizepräsidentin sie ist. Je länger und öfter solche Probleme bei den Jüngsten auftreten, desto gravierender wird das Chronifizierungsrisiko. Daher sind Schmerzvermeidung durch vorbeugende Maßnahmen und eine gezielte Therapie sehr wichtig. Unzureichend behandelt und wiederkehrend können diese Kinder in ihrer Entwicklung beeinträchtigen.