Der nächste Erfolg für die Hämmerle-Bros

Nicht einmal 24 Stunden nachdem der 27-jährige Gaschurner Alessandro „Izzy“ Hämmerle bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Idre Fjäll über die Silbermedaille - sein erstes Edelmetall bei einer Großveranstaltung - jubeln durfte, gab es bei Familie Hämmerle erneut Grund zum Feiern. Der Grund diesmal: Izzys jüngerer Bruder Luca gewann den Europacup in Valmalenco (It) vor Thomas Belingheri (It), dem Wahl-Vorarlberger Julian Lüftner und Kurt Hoshino (D).