VSV-Erfolg im Kampf um Play-off: 5:3 in Bratislava

Die Linzer, die Letzten des Grunddurchgangs, schlossen an ihre jüngsten drei Siege an. Dornbirn hatte zuletzt ebenfalls dreimal gewonnen, zog aber im fünften Saisonduell zum erst zweiten Mal den Kürzeren. Goalgetter Brian Lebler brachte die Linzer zum 2:1 erstmals in Führung (33.), Juha-Pekka Hytonen (44.) und Valentin Leiper ins leere Tor fixierten den letztlich klaren Sieg des Außenseiters bei den „Bulldogs“. Diese hatten in den ersten 40 Spielen fast doppelt so viele Punkte gesammelt.