Janet Jackson versteigert über 1.000 Bühnenkostüme

Janet Jackson lässt im Mai ihr Hochzeitskleid und zahlreiche Bühnenkostüme versteigern. Die fünffache Grammy-Gewinnerin hat noch nie eine Auktion durchführen lassen. „Julien‘s Auctions“ hat die vom 14. bis 16. Mai in Beverly Hills stattfindende Versteigerung am Donnerstag verkündet. Die Sängerin lässt mehr als 1.000 ihrer Kostüme verkaufen, die sie in den letzten vier Jahrzehnten auf der Bühne, auf Tour, auf roten Teppichen und in Musikvideos getragen hat.