Fall Wirecard und die geheime Spur des Geldes

Der schillernde, weltweit gesuchte Finanzchef Jan Marsalek hatte ja beste Kontakte zu Nachrichtendiensten sowie der Wiener Society aus Politik und Wirtschaft. In dem vor zwei Tagen eingelangten Schreiben der ermittelnden bayrischen Staatsanwälte mit der Bitte um Amtshilfe an ihre Kollegen in der Bundeshauptstadt liegt eine umfangreiche Kontenliste bei.