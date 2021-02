Bereits 3426 Tote in Alters- und Pflegeheimen

3426 Menschen sind in Österreichs Alters- und Pflegeheimen bislang an oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das macht 43 Prozent aller Corona-Todesfälle aus. Nach besonders schwierigen Monaten Ende des Vorjahres, habe sich die Infektionslage in den Einrichtungen jedoch „in den letzten Wochen ganz erfreulich“ verbessert, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Habe es im Dezember noch knapp 4900 infizierte Bewohner in Heimen gegeben, seien es derzeit 882.