Beliebte App nach Update plötzlich „bösartig“

Entwickler änderten heimlich Programmcode

Hin und wieder könnten die Drittanbieter an ihrer Anzeigen-SDK jedoch etwas ändern, woraufhin die Werbeanzeigen aggressiver würden und daher nicht selten sogar in der Kategorie Adware, also schädliche Werbung, landeten. In diesem Fall, so die IT-Experten, sei das nicht das Werk der App-Entwickler, sondern das des SDK-Anbieters. Anders jedoch beim „Barcode Scanner“ von Lavabird: Laut Malwarebytes wurde der App vom Entwickler selbst bösartiger Programmcode hinzugefügt, der in früheren Versionen nicht enthalten war. Außerdem sei der hinzugefügte Code stark verschleiert worden, um eine Erkennung durch Google zu vermeiden, so das Unternehmen.