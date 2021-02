Erschossen: „Prank“ endet für YouTuber tödlich

Wie der „Nashville Tennessean“ berichtet, war Wilks am vergangenen Freitagabend gegen 21.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Trampolin-Vergnügungsparks in Nashville, Tennessee, erschossen worden. Als die Beamten etwa fünf Minuten später am Tatort eintrafen, gab der 23-jährige David Starnes zu, Wilks erschossen zu haben.