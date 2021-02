“Gazzetta“: Mercedes und Hamilton sind sich einig!

Dass die beiden Parteien sich einigen werden, daran zweifelte in Wirklichkeit keiner. Es war nur die Frage der Zeit. Nun scheint sie also gekommen zu sein: die nächste Ära von Lewis Hamilton bei Mercedes. Das Jahr, in dem er die Legende Michael Schumacher überholen und als einziger achtfacher Weltmeister der Königsklasse da stehen könnte. Auch wenn die Unterschrift noch fehlt, zumindest offiziell. 40 Millionen Euro Grundvergütung pro Jahr soll dann Hamilton bekommen. Die Boni sollen noch nicht feststehen.